Поклонники ликуют: Кейт Миддлтон впервые за два месяца появится на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом планируют посетить мероприятие в Музее естественной истории в Лондоне. Это станет первым за последние два месяца появлением будущей королевы на публике. Об этом сообщает издание Hello.

В 2013 году Кейт взяла на себя патронат над музеем, с тех пор супруга принца Уильяма регулярно появляется на проводимых там мероприятиях. На этот раз королевская чета примет участие в новой образовательной программе для детей и юношества, направленной на налаживание контакта с природой и на обучение заботе о сохранении биоразнообразия городской среды.

Сама Миддлтон многократно заявляла, что ей близка эта тема. По ее мнению, общение с природой помогает людям сохранить ментальное и физическое здоровье. Ей лично это помогло восстановить душевное равновесие в ходе лечения онкологического заболевания.

Визит Кейт и Уильяма в лондонский музей состоится 4 сентября. Поклонники герцогини Уэльской восприняли эту новость с радостью и водушивлением, поскольку не видели свою любимицу с июля.

