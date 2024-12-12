Поклонник Тейлор Свифт поймал каблук певицы на концерте и спас жизнь сестре

Поклонник певицы Тейор Свифт поймал каблук артистки на концерте в Рио-де-Жанейро. Впоследствии предмет помог оплатить лечение его сестре, больной раком.

Об этом сообщает People.

Филипе Конрадо посетил третье и последнее шоу певицы Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Он сидел в первом ряду.

Во время концерта Свифт бросила что-то в сторону зрителя. Мужчина поднял руку и поймал предмет. Оказалось, это был каблук от сапога – вероятно, он сломался и мешал выступать. Поклонник положил предмет в сумку и только потом понял, что получил «исторический предмет».

За несколько недель до того концерта сестре Конрадо диагностировали рак. Мужчина выставил каблук певицы, чтобы оплатить лечение.

Поклонников тронула его история, и они организовали движение по сбору средств на лечение. В итоге бразильцу написал модельер Кристиан Лубутен – он создал обувь певицы и был готов помочь.

Известно, что девушка завершила первый курс лечения. Сейчас она чувствует себя хорошо.

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