Покидала клинику на костылях: фанаты обеспокоены «болезненным» видом 60-летней Сандры Буллок

В Сети обсуждают состояние здоровья 60-летней актрисы Сандры Буллок. Папарацци засняли ее у клиники в Санта-Монике на костылях. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник выяснил, что звезда выглядела крайне «болезненно» и осторожно передвигалась при помощи костылей. Известно, что Сандра была вместе со своей помощницей и посещала физиотерапевта. Пока никакой информации о том, что произошло с актрисой нет. Ранее она не делилась с поклонниками и прессой, что получила травму.

Поклонники в Сети сильно беспокоятся за Буллок. В комментариях отмечают, что она выглядит «нездорово», и надеются, что с ней не случилось ничего серьезного.

Отметим, что после 60-летия актриса делилась, что чувствует себя хорошо в своем возрасте. Она рассказывала, что собирается сосредоточиться на детях. У нее их двое, и оба приемные – Луи и Лейла.

Ранее жена Джастина Тимберлейка Джессика Бил впервые за долгое время вывела в свет девятилетнего сына Сайласа. Их заметили на турнире по теннису в США.