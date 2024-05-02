Похудела на 20 кг: неузнаваемая Кристина Агилера в облегающем платье появилась на «Грэмми-2024»

Певица Кристина Агилера появилась на церемонии «Грэмми-2024». Для выхода в свет она выбрала облегающее платье нежно-голубого цвета, чтобы подчеркнуть свою стройную фигуру – не так давно артистка смогла скинуть 20 килограммов.

В личном блоге вокалистка опубликовала фотографии за кулисами популярной премии. Она позировала в разных позах, демонстрируя свое тело. Дело в том, что Кристина крайне гордится собой, ведь она смогла сильно похудеть. Еще совсем недавно она была довольно пышной, но за короткий срок смогла взять себя в руки. Сама она отмечала, что пришла в форму благодаря правильному питанию и спорту. Однако не все ее поклонники в это верят.

По мнению некоторых пользователей, Агилера похудела благодаря препаратам, а вовсе не силе воли. Они аргументируют это тем, что она слишком быстро добилась результатов. Но Кристина все отрицает и радуется вновь обретенной стройности, ведь на пике популярности она как раз была очень худая.

Новая фигура певицы стала одной из главных тем обсуждений прошедшей церемонии. В Сети комментаторы разделились на два лагеря: одни довольны преображением звезды, другие же считают ее вид болезненным.

Ранее стало известно, что страдающая неизлечимой болезнью певица Селин Дион вышла на сцену премии «Грэмми – 2024».