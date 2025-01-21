ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 января 2025, 19:33
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Блистала на инаугурации: как выглядит 17-летняя внучка Дональда Трампа

17-летняя внучка Трампа Кай появилась на балу инаугурации в платье с кристаллами.
Блистала на инаугурации: как выглядит 17-летняя внучка Дональда Трампа

© JIM WATSON/AFP/East News

Внучка избранного в США президента Дональда Трампа появилась на балу в честь его инаугурации в платье от Sherri Hill. Наряды дизайнера стоят в среднем $700 или 70 616 рублей. 17-летняя Кай Трамп блистала на мероприятии и сняла видео для соцсетей.

Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, и его жена Мелания провели за одну ночь три бала, приуроченных к инаугурации политика. На мероприятиях были родственники президента. Внимание журналистов привлекла 17-летняя внучка политика.

Кай активно ведет соцсети и хвастается нарядами, которые выбрала для важного повода. Она дополнила образ украшениями и решила не экспериментировать с прической, просто распустив волосы. Девушка опубликовала ролик, на кадрах она позировала в наряде.

«Готова к инаугурационному бальному танцу», — написала она.

Внучка Трампа сообщила, что получила от американского дизайнера три сверкающих платья – красное, синее и серебристое. В них она будет выходить в течение двух дней.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Далее она примерила еще один наряд – темно-синее платье без бретелек. Она дополнила образ туфлями, над которым пошутила. Девушка отметила, что называет их «туфлями за 200 долларов, о которых все любят говорить».

Ранее мы писали о том, что был раскрыт секрет необычной шляпки Мелании Трамп.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Дональд Трамп
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