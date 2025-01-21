Блистала на инаугурации: как выглядит 17-летняя внучка Дональда Трампа

Внучка избранного в США президента Дональда Трампа появилась на балу в честь его инаугурации в платье от Sherri Hill. Наряды дизайнера стоят в среднем $700 или 70 616 рублей. 17-летняя Кай Трамп блистала на мероприятии и сняла видео для соцсетей.

Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, и его жена Мелания провели за одну ночь три бала, приуроченных к инаугурации политика. На мероприятиях были родственники президента. Внимание журналистов привлекла 17-летняя внучка политика.

Кай активно ведет соцсети и хвастается нарядами, которые выбрала для важного повода. Она дополнила образ украшениями и решила не экспериментировать с прической, просто распустив волосы. Девушка опубликовала ролик, на кадрах она позировала в наряде.

«Готова к инаугурационному бальному танцу», — написала она.

Внучка Трампа сообщила, что получила от американского дизайнера три сверкающих платья – красное, синее и серебристое. В них она будет выходить в течение двух дней.