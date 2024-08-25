Похожа на бывшую жену: Бена Аффлека застали в компании красотки из очень влиятельной семьи

52-летний актер Бен Аффлек находит чем заняться во время бракоразводного процесса с певицей Дженнифер Лопес. Звезду «Исчезнувшей» заметили в компании Кэтлин «Кик» Кеннеди, дочери Роберта Кеннеди-младшего.

Кик и Бен ужинали в ресторане элитной гостиницы в Беверли Хиллс и провели время в других популярных у звезд местах. 36-летняя Кеннеди также снимается в кино, поэтому не исключено, что они встречались не в романтической обстановке, а по деловым вопросам, пишет Daily Mail.

Кэтлин Кеннеди — внучка сенатора Бобби Кеннеди, убитого в 1968 году. Ее отец, Роберт Кеннеди-младший продолжает заниматься политикой. Он выдвигал свою кандидатуру на грядущих выборах президента США, которые пройдут в этом году, но позже поддержал Дональда Трампа. Кик Кеннеди, в отличие от своих родственников, решила стать актрисой. Пока она снималась в эпизодических ролях в «Сплетнице», «Службе новостей» и других сериалах.

Отмечается, что Кик похожа на бывшую жену артиста Дженнифер Гарнер.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились. В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между супругами. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа певица все же подала на развод, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее певица подала документы на отказ от фамилии Бена Аффлека. Подробнее читайте здесь.