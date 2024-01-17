Похож на бездомного: возлюбленного Селены Гомес выгнали с красной дорожки премии «Эмми»

Возлюбленного певицы Селены Гомес выгнали с красной дорожки премии «Эмми». 35-летний продюсер Бенни Бланко сопровождал избранницу, но к фотографам его не пустили. Об этом сообщает The Voice.

Бенни и Селена присутствовали на 75-й церемонии вручения премии «Эмми». В социальных сетях появилось видео, зафиксировавшее неудачный момент для бойфренда певицы, бывшей избранницы Джастина Бибера. Бланко и Гомес появились вместе на мероприятии.

Селена, выбрав «голое» платье от Oscar de la Renta в винных тонах, предстала во всей своей элегантности. Бенни был в более расслабленном стиле, надев серый плащ и брюки в тон.

Они появились перед фотографами вместе, но затем Бенни попросили отойти в сторону. Организаторы мероприятия указали ему на альтернативный вход, лишив возможности позировать с Селеной. Тем не менее, Бланко справился с ситуацией, послав воздушный поцелуй своей возлюбленной и соблюдая хорошее настроение.

Этот эпизод вызвал обсуждение в социальных сетях. Некоторые предположили, что причина могла быть в его внешнем виде, выражая мнение, что он выглядел словно бездомный. Другие предложили более официальный наряд и высказались с юмором о ситуации, отметив, что Бланко правильно отреагировал на ситуацию.

Напомним, что Селена Гомес справилась с болью после расставания с Джастином Бибером. На недавнем мероприятии она столкнулась с женой музыканта, демонстрируя, что она способна справиться с подобными ситуациями без видимого дискомфорта.

Ранее мы писали о том, что рэпер Bad Bunny и Кендалл Дженнер решили возобновить отношения после отдыха.