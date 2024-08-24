Похож на бездомного: экс-возлюбленный Джиджи Хадид отрастил длинные волосы и густую бороду

Певец Зейн Малик после расставания с супермоделью Джиджи Хадид редко стал появляться на публике. Внешность 31-летнего артиста так сильно изменилась, что поклонники не сразу узнали его на опубликованном в соцсети видео.

Малик в своем блоге поделился записью, на которой исполняет песню Shoot At Wil. При этом пользователей удивил новый стиль артиста – он отрастил волосы и предстал перед публикой с неаккуратной густой бородой, сообщает Just Jared.

Малика тут же раскритиковали в комментариях, отметив, что он стал похож на бездомного.

«Выглядит так, будто он уже несколько месяцев бродит по пустыне», - возмутились поклонники.

Также певца сравнили с террористом и выразили уверенность, что борода визуально делает его гораздо старше своих лет.

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2016 году. В сентябре 2020 году у пары родилась дочь, а через год они расстались.

Ранее стало известно, что 29-летняя модель Джиджи Хадид и 49-летний актер Брэдли Купер поженятся в 2025 году.