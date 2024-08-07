Похож на актера: молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном

Молодая возлюбленная 85-летнего актера Аль Пачино впервые показала лицо их сына. 30-летняя Нур Альфаллах позировала папарацци с Романом на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка с ребенком была замечена 6 августа во время прогулки по Лос-Анджелесу. Избранница звезды была в черной майке, спортивных брюках, а лицо прикрывала солнцезащитными очками. Мальчик был в белой футболке и голубых шортах. Источник отмечает, что он похож на отца.

Напомним, что ребенок пары появился на свет 16 июня. Аль Пачино стал четырежды отцом. У него также есть трое детей от разных женщин, ни одну из которых он так и не отвел под венец. Преподаватель актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь Джулию Марию, которой сейчас 35 лет. А актриса Беверли Д'Анджело подарила любимому двойняшек – 24-летних Антона Джеймса и Оливию Роуз.

Аль Пачино никогда не смущала разница в возрасте с нынешней возлюбленной, которой 30 лет. Но осенью в СМИ всплывали слухи об их расставании. Представитель звезды опроверг домыслы.

«Аль и Нур успешно поговорили и достигли соглашения относительно их сына Романа. Они все еще вместе», — говорилось в сообщении.

В феврале пару заметили вместе, они ужинали в итальянском ресторане и выглядели счастливыми.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес «не до конца смирилась с разрывом» с Беном Аффлеком.