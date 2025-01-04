Показала кольцо: 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

Блестящее украшение невозможно было не заметить, так как звезда специально вытягивала руку в камеру. Она выглядела счастливой, а ее бойфренд широко улыбался. В новом посте в соцсетях певица поздравила всех с наступившим 2025 годом.

«Я не могу представить себе другую жизнь. Выпьем за большую любовь. За счастливых детей. За волшебное мышление. За крепкое здоровье и вечные благословения. Я возношу благодарность и хвалу всем, кто проявил смелость в этой жизни и во всех других. В 2025 году я подниму бокал за всех, у кого хватит смелости быть самими собой», – написала она.

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