Показала кольцо: 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным
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Певица Мадонна показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце и спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным. 66-летняя звезда выставила напоказ роскошный аксессуар на новом фото, а после посетила футбольный матч.
Знаменитость давно счастлива в отношениях со своим бойфрендом Акимом Моррисом. В ноябре появлялись слухи о расставании пары, но они опровергли их, опубликовав совместные снимки. Более того, на новых кадрах у Мадонны на руке сверкало новое кольцо. Роскошное кольцо с бриллиантом было на безымянном пальце, намекая на помолвку.
Блестящее украшение невозможно было не заметить, так как звезда специально вытягивала руку в камеру. Она выглядела счастливой, а ее бойфренд широко улыбался. В новом посте в соцсетях певица поздравила всех с наступившим 2025 годом.
«Я не могу представить себе другую жизнь. Выпьем за большую любовь. За счастливых детей. За волшебное мышление. За крепкое здоровье и вечные благословения. Я возношу благодарность и хвалу всем, кто проявил смелость в этой жизни и во всех других. В 2025 году я подниму бокал за всех, у кого хватит смелости быть самими собой», – написала она.
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