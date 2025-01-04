ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 января 2025, 12:15
1 мин.

Показала кольцо: 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

Певица Мадонна показала кольцо на безымянном пальце рядом с 28-летним бойфрендом.
Показала кольцо: 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

© IPA/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Певица Мадонна показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце и спровоцировала слухи о помолвке с 28-летним возлюбленным. 66-летняя звезда выставила напоказ роскошный аксессуар на новом фото, а после посетила футбольный матч.

Знаменитость давно счастлива в отношениях со своим бойфрендом Акимом Моррисом. В ноябре появлялись слухи о расставании пары, но они опровергли их, опубликовав совместные снимки. Более того, на новых кадрах у Мадонны на руке сверкало новое кольцо. Роскошное кольцо с бриллиантом было на безымянном пальце, намекая на помолвку.

Показала кольцо: 66-летняя Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блестящее украшение невозможно было не заметить, так как звезда специально вытягивала руку в камеру. Она выглядела счастливой, а ее бойфренд широко улыбался. В новом посте в соцсетях певица поздравила всех с наступившим 2025 годом.

«Я не могу представить себе другую жизнь. Выпьем за большую любовь. За счастливых детей. За волшебное мышление. За крепкое здоровье и вечные благословения. Я возношу благодарность и хвалу всем, кто проявил смелость в этой жизни и во всех других. В 2025 году я подниму бокал за всех, у кого хватит смелости быть самими собой», – написала она.

Ранее мы писали о том, что сын Елизаветы II нарушил последнюю волю матери после подозрений в госизмене.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Мадонна
певица
кольцо
помолвка