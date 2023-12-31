Бен Аффлек страстно поцеловал Дженнифер Лопес на глазах у всех

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили проводить уходящий год на Карибах. Папарацци засняли звездную пару во время шоппинга. Об этом сообщает The Voice.

В канун праздника супруги отправились за покупками. Певица надела легкий сарафан, украшенный цветочным принтом, а актер выбрал для прогулки белую рубашку и классические голубые джинсы.

На фотографиях пара держится за руки. Во время похода по магазинам Лопес и Аффлек оживленно беседовали и даже не замечали камер папарацци. В один момент они остановились прямо посреди улицы и начали страстно целоваться.

Затем пара села в винтажный внедорожник Mini Moke и покинула аллею с магазинами.

Недавно стало известно, что влюбленные приобрели роскошный особняк. Они уже выложили в Сеть фотографии из нового дома.

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