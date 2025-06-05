Пока лишь на бумаге: королевская семья похоронила Кейт Миддлтон, которая страдала от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, по всей видимости, победила рак и ушла в ремиссию. Онкологическое заболевание диагностировали у супруги принца Уильяма в 2024 году. Изначально семья не настраивалась исключительно на положительный исход и даже подготовила план на случай смерти Кэтрин, передает Le Figaro.

Журналисты выяснили, что близкие принцессы оказались весьма предусмотрительны к ее возможной кончине. Для королевской семьи смерть Миддлтон не стала бы полной неожиданностью, так как ей был разработан специальный план. Название для него придумал якобы сам Уильям — «Операция Рединг-мост».

В своей публикации Le Figaro ссылается на книгу королевского хроникера Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда…», которая вот уже скоро поступит в продажу. В ней раскрываются тайны известного семейства из Букингемского дворца.

Ранее Миддлтон попала в неловкую ситуацию с пенсионеркой. Пожилая женщина во время общения приняла принцессу Уэльскую за ассистентку Уильяма.