Приняла за ассистентку: Кейт Миддлтон попала в неловкую ситуацию во время беседы с пенсионеркой

Кейт Миддлтон попала в неловкую ситуацию во время визита в Шотландию и вышла из нее с юмором. Вместе с принцем Уильямом она посетила дом престарелых, одна из воспитанниц которого в 2020 году не узнала жену наследника королевского престола.

Когда Кейт подошла к Джоан Дрю-Смит, чтобы побеседовать, пожилая женщина любезно поинтересовалась кто она такая, после чего предположила, что перед ней помощница Уильяма.

Миддлтон в ответ расхохоталась и, положив руку на плечо мужу, произнесла: «да, Уильям, я и правда твоя ассистентка, причем стала ей уже давно!»

В этот раз будущие монархи вновь посетили пенсионерку, но она сразу же их узнала, несмотря на плохое зрение и преклонный возраст. Во время беседы Кейт вспомнила тот курьезный случай, и они вместе посмеялись над ним, сообщает Hello!

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон попали в неловкую ситуацию во время участия в церемонии по присвоению имени новому кораблю. Один из местных жителей внезапно выкрикнул из толпы: «Кейт, вы прекрасны!». В этот момент повисла неловкая пауза и присутствовавшим на мероприятии показалось, что Уильям почувствовал себя униженным, так как остался без комплимента.