Пока бывшая сияет в дерзком образе на премьере: Бена Аффлека заметили на публике в подавленном настроении

Бен Аффлек снова появился на публике без настроения, в то время как его экс-супруга Дженнифер Лопес блистает на красных дорожках после развода. Актера засняли на прогулке с 12-летним сыном, и тот явно выглядел недовольным. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

9 ноября Бена Аффлека заметили на прогулке в компании его 12-летнего сына Сэмюэля. Они вместе ходили за покупками в Лос-Анджелесе. Актер был одет в рубашку цвета хаки, джинсы и кроссовки и выглядел подавленным. Примечательно, что в тот же день его экс-возлюбленная Дженнифер Лопес блистала на премьере фильма «Злая» на другом конце города. Певица удивила дерзким образом: она выбрала облегающее сверкающее платье с вырезом до бедра, как бы пытаясь показать бывшему, что он потерял.

Однако не только яркое появление артистки могло задеть Бена Аффлека. В последнее время на мероприятиях Дженнифер Лопес все чаще сопровождает телохранитель. Так, недавно певица появилась на премьере фильма «Неудержимый» в Лондоне вместе с тем самым молодым человеком. Пара держалась за руки, а знаменитость выглядела расслабленной.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бена Аффлека заметили в реабилитационном центре после слухов о воссоединении с Дженнифер Лопес.