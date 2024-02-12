«Пойду в парк, заварю чай, а потом обману всех»: Бритни Спирс рассказала, как отметит День святого Валентина

Американская певица Бритни Спирс поделилась в соцсети видео в образе чертенка — она надела латексное боди и рожки и взяла в руки надувной трезубец. Звезда поздравила подписчиков с наступающим Днем всех влюбленных и рассказала, как будет отмечать праздник. Об этом пишет Kp.ru.

«Ешьте много шоколада и оставайтесь аппетитными, стильными и здоровыми в этот День святого Валентина», — прокомментировала ролик певица.

Кроме того, знаменитость опубликовала несколько картинок, посвященных самому романтическому празднику в мире.

Бритни Спирс поделилась, что она понимает, что контент в ее соцсетях вызывает бурную реакцию. Однако певица призналась, что на самом деле она превращает свой блог в шоу для того, чтобы привлечь внимание.

«Забавно, потому что в жизни я самый скучный человек на свете… Я, наверное, пойду в парк со своими собаками, заварю чай, а потом обману всех, показав очаровательную праздничную фотографию, которую нашла (в интернете)», — откровенно рассказала звезда.

Ранее сообщалось о том, что певец Джастин Тимберлейк даст интервью на фоне скандала с Бритни Спирс.