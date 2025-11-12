«Погружается в то, что причиняет боль»: возлюбленная Брэда Питта боится, что желание отомстить Джоли сломит актера

Возлюбленная актера Брэда Питта боится за психическое и физическое состояние голливудской звезды на фоне его судебных тяжб с бывшей женой Анджелиной Джоли.

32-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес да Рамон и 61-летний Брэд Питт встречаются уже три года. Все это время актер судится с экс-супругой за французское поместье с винодельней «Шато Мираваль», где прошла их свадьба в 2014-м.

По словам источника, который приводит RadarOnline, Инес боится, что одержимость ее избранника победой над Джоли в суде может его сломить.

«Инес видит, как эта бесконечная борьба изматывает Брэда. Она восхищается его решимостью, но это ее сильно беспокоит. Ей тяжело видеть, как он погружается в то, что явно причиняет ему боль. Это настоящая неразбериха, которая может разрушить их отношения», — отметил инсайдер.

Также Де Рамон пожаловалась одному из своих друзей другу, что неустанное стремление Питта отомстить бывшей супруге омрачает их в остальном счастливые отношения.

«Всякий раз, когда Брэд заговаривает о судебном иске, он полностью меняется. Он напрягается и становится раздражительным, как будто это кто-то другой. Инес называет это его "боевым режимом". Она терпеть этого не может, потому что это совсем не похоже на того доброго и спокойного человека, которого она знает», — рассказали в окружении дизайнера.

Ранее мы писали, что Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли $35 млн за проданную винодельню.