Брэд Питт потребовал от Анджелины Джоли $35 млн за проданную винодельню. Об этом сообщает People.

Во время судебных разбирательств между бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом юристы актера предоставили в качестве доказательств переписку с адвокатами Джоли.

В письмах сказано, что Питт подал на бывшую жену в суд с требованием возместить ущерб в размере $35 миллионов после продажи ею в 2021 году своей доли в их общем винодельческом бизнесе.

Адвокаты Джоли писали, что в судебных разбирательствах виноват сам актер, который потребовал компенсации.

«Трудности любого производства — дело рук самого Брэда Питта: он подал в суд на мисс Джоли, требуя возмещения ущерба в размере $35 миллионов. В результате ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые подтвердят (или не подтвердят) этот ущерб», — заявляли они.

Дело о продаже доли в винодельне бывших супругов продолжается. Следующее заседание назначено на 17 декабря.

