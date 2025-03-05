«Поет лучше»: представитель Барбры Стрейзанд высказался о альбоме и дуэте с Илоном Маском

Готовящийся к выходу альбом певицы Барбры Стрейзанд будет содержать множество совместных композиций. Это удалось выяснить Page Six.

По данным портала, на новой пластинке исполнительница спела дуэтом с целой плеядой звезд западной эстрады. Среди приглашенных гостей альбома — Боб Дилан, Пол Маккартни, Стинг, Ариана Гранде и Hozier.

Как утверждают источники Page Six, релиз запланирован на июнь или сентябрь текущего года — хотя раньше в прессе циркулировала информация о том, что он состоится в январе или феврале.

Представители Стрейзанд отказались комментировать сведения инсайдеров. «Какие замечательные слухи. Я ничего не подтверждаю — кроме того, что никакого дуэта с Илоном Маском не будет. И да — она поет лучше, чем когда-либо», -заявил пиар-менеджер певицы Кен Саншайн.

Ранее мы писали о том, что российская певица Валерия выпустит последний альбом.