«Подвергают их опасности»: принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал во время поездки в Колумбию

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в тур по Колумбии. Во второй день своего визита герцоги Сассекские посетили Colegio La Giralda в Санта-Фе и столкнулись с критикой после того, как на снимках с поездки пользователи Сети заметили охрану, которая постоянно сопровождала пару. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры с супругами.

На опубликованных фото рядом с принцем Гарри и Меган Маркл можно увидеть мужчину, который использует специальный пуленепробиваемый щит, чтобы защитить супругов от потенциального нападения. По информации Daily Mail, местный телохранитель сопровождает герцогов Сассекских на протяжении всей поездки — на каждом мероприятии он выходит из машины впереди пары, держа перед собой складной щит.

Интернет-пользователи не оценили осторожность супругов. Более того, читатели Daily Mail обвинили принца Гарри и Меган Маркл в лицемерии и эгоизме.

«Они не беспокоятся ни о ком, кроме себя. Если они верят, что существует реальная угроза их жизни, то почему окружают себя невинными детьми и подвергают их опасности?», «Вооруженные террористы — не проблема: у нас есть пуленепробиваемый щит, который нас защитит, а вот любой ребенок, который попадет на линию огня — это уже не наша проблема», — пишут в комментариях.

При этом один из пользователей Сети отметил, что герцоги Сессекские не берут с собой в поездки своих детей, 5-летнего Арчи и трехлетнюю Лилибет.

Напомним, в 2020 году принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри раскрыл причину, по которой не разрешает Меган Маркл приезжать в Великобританию.