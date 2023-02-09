Подтяжки, таблетки и лазер: 48-летняя Виктория Бекхэм тратит ежемесячно 4,4 миллиона на омоложение

48-летняя Виктория Бекхэм, как оказалось, всерьез переживает по поводу своей внешности. Ее близкая подруга раскрыла журналистам, что дизайнер делает все возможное, чтобы сохранить молодость и свежесть кожи. На процедуры против старения она тратит огромные суммы денег и борется с морщинами самыми изощренными способами.

По словам анонимного источника, Виктория, которой в следующем году исполнится 50 лет, отказывается мириться с возрастными изменениями. Актриса регулярно ухаживает за своим лицом и телом при помощи масок, кремов, лосьонов и прочих средств. Это обходится Бекхэм примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов (около 880 тысяч рублей).

Также дизайнер для поддержания молодости принимает различные БАДы, делает подтяжки, колит инъекции и даже корректирует лицо при помощи лазера. Приятельница артистки отметила, что специально для нее были разработаны специальные пищевые добавки, основанные на особенностях ее ДНК и уровня гормонов. Кроме того, Виктория ежемесячно посещает элитную немецкую клинику, полный комплекс обследования всего организма в которой стоит примерно 4,4 миллиона рублей.

Отметим, что Виктория Бекхэм старается сохранять красоту и при помощи правильного питания и спорта. Дизайнер уже давно отказалась от вредной пищи и регулярно делает физические упражнения, чтобы не потерять привлекательную фигуру.

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