Подглядывал в окно за маленькими девочками: в Сети раскритиковали Байдена за пугающие наклонности

80-летний президент США Джо Байден подвергся критике после публикации снимка с детьми. На фотографии политик заглядывает в окно к маленьким девочкам и выглядит при этом «пугающе».

Кадр был сделан во время рабочего визита президента на остров Нантакет и опубликован изданием Nantucket Current. Журналистка Минди Робинсон, увидев фотографию, пришла в недоумение. Она осудила Байдена и написала, что он выглядит, словно «из фильмов ужасов», а также призвала спасти детей.

Пользователи в Сети тоже раскритиковали президента. Им снимок показался странным, и некоторые припомнили странную привычку нюхать девушек. «К счастью, там было стекло, чтобы защитить их от обнюхивания», - написали в Интернете.

Люди пришли к единому мнению, что «это ненормально», и такое нельзя нормализировать.