Подглядывал в окно за маленькими девочками: в Сети раскритиковали Байдена за пугающие наклонности
80-летний президент США Джо Байден подвергся критике после публикации снимка с детьми. На фотографии политик заглядывает в окно к маленьким девочкам и выглядит при этом «пугающе».
Кадр был сделан во время рабочего визита президента на остров Нантакет и опубликован изданием Nantucket Current. Журналистка Минди Робинсон, увидев фотографию, пришла в недоумение. Она осудила Байдена и написала, что он выглядит, словно «из фильмов ужасов», а также призвала спасти детей.
Пользователи в Сети тоже раскритиковали президента. Им снимок показался странным, и некоторые припомнили странную привычку нюхать девушек. «К счастью, там было стекло, чтобы защитить их от обнюхивания», - написали в Интернете.
Люди пришли к единому мнению, что «это ненормально», и такое нельзя нормализировать.
Джо Байден с детьми
Фото: социальные сети
Отметим, что Джо Байден не впервые попадает в скандалы, связанные с детьми. Общественность не раз замечала, что 80-летний политик неподобающе ведет себя с маленькими девочками. В октябре президент напугал ребенка странным советом по поводу отношений с мужчинами. Он нежно положил руку ей на плечо, склонился и прошептал, чтобы она не думала начинать серьезные романы до 30-ти лет.
Другой подобный инцидент произошел в мае 2021 года. Байден во время выступления обратил внимание на маленькую девочку и смутил ее странным комплиментом. Он сказал, что она выглядит на 19 лет и сидит, как маленькая леди, скрестив ноги.
Из-за всех этих моментов пользователи в Сети ввели хэштег, который позволяет делиться подобными ситуациями с американским президентом - #СтремныйДжо.
Ранее сообщалось, что у Байдена заподозрили поражение мозга из-за шаткой походки в последнее время.