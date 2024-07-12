Подарок или развод: почему статьи об изменах принца Уильяма исчезли из таблоидов

Статьи об изменах принца Уильяма с Роуз Хэнбери, маркизой Чолмондели или Чамли, были удалены на сайтах многих британских СМИ. Журналисты из Vulture предположили, с чем было связанно такое решение. Они выдвинули несколько версий, среди которых – подарок для больной Кейт Миддлтон, проблемы в браке маркизы и репутация Уильяма перед передачей престола.

Общественность обратила внимание на то, что в предыдущие годы королевской семье было все равно на то, что пишут в СМИ. Они иногда судились с ними, но статьи не удалялись. В этот раз все сложилось иначе. Убрали статьи о неверности Уильяма и слухах о внебрачном ребенке от маркизы. Разговоры о романе мужчины «на стороне» появились аж в 2019 году.

Первая версия, почему статьи удалили, связана с женой Уильяма. Больная раком Кейт пережила множество трудностей, и сейчас ей нужна поддержка. Источник отмечает, что это такой своеобразный подарок и так настрадавшейся Уэльской. Тем более что ее очень любит публика.

Другая версия заключается в браке самой маркизы. Якобы она попросила членов королевской семьи, чтобы они воздействовали на СМИ. Роуз якобы хочет спасти свой брак.

Третья версия заключается в репутации самого принца Уильяма. По слухам, из-за состояния отца, борющегося с раком, сыну скоро может перейти место на престоле. Возможно, Карл III сам отречется от него и уступит Уильяму.

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