«Почти здоровы»: названа болезнь 73-летнего Гира, которая сразила всех членов его семьи

В начале февраля всех поклонников фильма «Красотка» ждали тревожные новости. Сообщалось, что Ричарда Гира экстренно госпитализировали в Мексике с пневмонией. Самочувствие мужчины резко ухудшилось во время поездки, запланированной по случаю 40-летия супруги. У 73-летнего актера начались сильные приступы кашля и поднялась высокая температура. Сегодня на связь вышла Алехандра Сильва и рассказала о состоянии возлюбленного.

Выяснилось, что пневмонией переболел не только Ричард, но и все члены его семьи. Инфекция передалась воздушно-капельным путем к его жене и сыновьям. К счастью, как сообщает Сильва, они вместе с наследниками перенесли недуг в более легкой форме.

Также Алехандра поспешила добавить: сейчас с ними все хорошо. И она, и сыновья, и Гир уже почти здоровы. Вот почему в своем личном блоге знаменитость написала позитивный пост и опубликовала фотографии с дня рождения.

«Спасибо всем моим друзьям и семье за то, что сделали его таким особенным! Как видите, мы уже все почти здоровы», — высказалась Сильва.

Ранее мы писали о том, что страдающему от афазии Уиллису поставили еще один диагноз. Подробности читайте в этой статье.