«Нет методов лечения этой болезни»: страдающему от афазии Уиллису поставили еще один диагноз

Больше года назад стало известно, что Брюс Уиллис страдает от афазии, из-за этого актеру пришлось оставить свою профессию. Теперь некогда крепкого мужчину совсем не узнать. Он осунулся, похудел и имеет проблемы с речью и общением. Вот почему семья Брюса окружила его заботой и вниманием. Однако сегодня на связь с журналистами вышла супруга Уиллиса и сообщила тревожные новости.

Эмма заявила: с каждым днем звезде «Крепкого орешка» становится хуже и хуже, и виной всему новый диагноз, который поставили Брюсу. Речь идет про лобно-височную деменцию.

«Это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить кого угодно. Сегодня нет методов лечения этой болезни. Любое внимание СМИ может быть полезно для того, чтобы пролить свет на этот недуг, который требует гораздо больше исследований», — поделилась горем супруга Брюса.

Также женщина поспешила поблагодарить всех поклонников актера, которые не оставляют семью без поддержки в это трудное время.

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