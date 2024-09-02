Почти незамужнюю Дженнифер Лопес заметили танцующей на эскалаторе: выглядела счастливой

Певицу Дженнифер Лопес заметили танцующей на эскалаторе во время шоппинга в Лос-Анджелесе. Многих удивило слишком веселое поведение артистки, которая разводится с мужем Беном Аффлеком.

Почти незамужняя звезда посетила торговый центр Westfield Century City в последнюю субботу лета. Она выглядела радостной, а в какой-то момент начала танцевать прямо на эскалаторе вместе со своей 16-летней дочерью Эммой. Кадры публикует зарубежный портал Page Six.

Отмечается, что это не было частью съемок, а Лопес была одета в повседневном стиле. Она примерила свободную майку, джинсовую юбку люксового бренда и босоножки с металлическим отливом. На ней были солнцезащитные очки, серьги-кольца и сумка модного дизайна. При этом на безымянном пальце левой руки у нее было обручальное кольцо.

Напомним, что певица подала на развод в день годовщины с Беном Аффлеком. Известно, что супруги не стали заключать брачный контракт из-за мыслей о том, что проведут вместе всю жизнь. Теперь вокруг этой темы ходит множество слухов. Так, чистый капитал Дженнифер составляет $400 млн, а Аффлека — $150 млн.

Также Лопес меняла фамилию в браке, и теперь вернула назад прежнее имя - Дженнифер Линн Лопес.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес оставила тайное послание Бену Аффлеку после развода. Звезда захотела показать, чего лишился актер.