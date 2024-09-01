«Хочет показать, чего он лишился»: Дженнифер Лопес оставила тайное послание Бену Аффлеку после развода

Недавно в СМИ появилась информация о том, что певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально разводятся после двух лет брака. Знаменитости по-прежнему не комментируют новость о своем разрыве, однако недавно артистка опубликовала в личном блоге пост, в котором многие увидели скрытое послание для ее мужа.

Дженнифер Лопес поделилась в соцсети серией снимков с лаконичной подписью: «О, это было лето». На одном из кадров певица позировала в белом купальнике, продемонстрировав фигуру. На другом фото артистка предстала в черной облегающей водолазке и джинсах скинни, подчеркивающих ее формы.

Также внимание пользователей привлекли и другие кадры, опубликованные знаменитостью. На одном из снимков была надпись: «Все происходит в божественном порядке», а на другом была изображена девушка в футболке с текстовым принтом: «Она цветет и беззаботна, вне досягаемости и в покое». Наконец, Дженнифер Лопес поделилась своим фото, на котором она была запечатлена в футболке с надписью: «Мечта».

Читатели Daily Mail решили, что новая публикация певицы представляет собой послание для ее экс-супруга.

«Она пытается привлечь его внимание, давая ему понять, чего он лишился», «Это фото для Бена», «Она, наверное, потратила много времени, подбирая каждый кадр», «Она помешалась на Аффлеке», — пишут пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес относится к Бену Аффлеку после развода.