Побрилась налысо: голливудская актриса поразила поклонников кардинальной сменой имиджа

В рамках кинофестиваля в Нью-Йорке состоялся показ картины «Настоящая боль», главную роль в которой сыграла американская актриса Эмма Стоун. Звезда появилась на мероприятии в элегантном наряде. Но поклонники обратили внимание, что звезда поправляла рукой парик.

Фанаты подозревали, что Эмма подстриглась налысо, когда она появилась в шапке на прогулке: под ней явно не было густой шевелюры актрисы. Вторым доказательством стало появление Стоун на кинофестивале. На кадрах, опубликованных в Сети, 35-летняя звезда фильма «Ла-Ла Ленд» поправляет парик.

Возможно, актриса решила избавиться от роскошных локонов ради роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония», или просто ей захотелось сменить имидж.

«Меня так заинтриговало, почему Эмма Стоун носит парик на Нью-Йоркском кинофестивале», — задалась вопросом поклонница, выложившая видео со знаменитостью в Сеть.

Ранее Эмма Стоун призналась, что псевдоним начал ее раздражать. На самом деле, актрису зовут Эмили Стоун. В последнее время она хочет вернуться к своему настоящему имени.