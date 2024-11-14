«Побежит за мной»: P. Diddy высказался о романе с Дженнифер Лопес

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого в настоящий момент обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции, высказался о романе с Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Radar.

Дженнифер и P.Diddy стали встречаться в 1999 году — он выступал продюсером ее альбома On the 6. На протяжении нескольких лет влюбленные являлись одной из самых обсуждаемых пар, однако уже в 2001-м артистка решила разойтись с именитым бойфрендом.

Оказалось, что Комбс вполне безболезненно воспринял разрыв, поскольку отношения с Дженнифер были для него лишь попыткой вернуть бывшую девушку Ким Портер. Об этом исполнитель рассказал в одном из архивных интервью.

«Я подумал: "Проверю ситуацию, и, надеюсь, Ким поймет, что я настроен серьезно, и побежит за мной"», — приводит слова рэпера Radar.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее помощница Дженнифер Лопес высказалась о ее возможной причастности к делу P. Diddy.