Победитель «Евровидения-2024» разбил главную награду – Хрустальный микрофон на сцене

Победитель «Евровидения-2024» певец Nemo разбил Хрустальный микрофон на сцене. Молодой человек признался, что сделал это случайно, и ему уже подарили новый.

В ночь на 12 мая состоялся финал знаменитого конкурса, который проходил в шведском городе Мальмё. Первое место занял молодой исполнитель из Швейцарии Немо Меттлер, который набрал 591 балл. Он получил приз – Хрустальный микрофон и разбил его. Все произошло прямо на сцене.

24-летний парень выбрал для участия песню The Code, которая состоит из оперы и рэп-части. И сделал правильный выбор. По словам артиста, его композиция рассказывает о нарушении норм – человек оказывается в аду, а после обретает рай.

Конкурс не обошелся без инцидентов. Так победитель получил награду из рук певицы Лорин, повторно покорившей «Евровидение» в прошлом году. Немо был счастлив, он махал всем зрителям трофеем, а после поставил его на пол. Когда он хотел поднять обратно «микрофон», то взял лишь верхнюю часть – нижняя осталась на сцене. Он понял, что статуэтка разбилась.

«Я испортил его! Но мне дали новый», — успокоил всех артист.

Напомним, что по итогам голосования зрителей и жюри второе место завоевал певец Марко Пуришич, выступающий под псевдонимом Бэби Лазанья. Со своим треком Rim Tim Tagi Dim он набрал 547 баллов. Третье место было отдано украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil, их песня Teresa & Maria получила 453 балла.

Ранее мы писали о том, что участника «Евровидения» из Нидерландов временно отстранили после инцидента.