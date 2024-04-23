По стопам Лепса: актер Алек Болдуин выбил телефон из рук активистки в кафе

Актер Алек Болдуин ударил по телефону активистки после ее слов об убийстве оператора. Все произошло в кафе. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость находится в одном из заведений Нью-Йорка, когда к нему подошла женщина. Она пыталась заставить звезду сказать политическую речь на камеру, но он был против. Активистка не отступала и просила Алека произнести фразу «Свободная Палестина». Она дала понять, что не уйдет, пока не получит желаемое.

В какой-то момент женщина решила напомнить Болдуину о трагедии, которая произошла на съемках фильма «Раст» (Rust, «Ржавчина»).

«Спрашивала его, почему он застрелил оператора фильма Галину Хатчинс», – говорится в сообщении.

Алек просил вызвать на место полицейских, но после не смог совладать с эмоциями ударил по телефону активистки.

«Не могли бы вы оказать мне одну небольшую услугу?» — сказал мужчина и выбил телефон.

Напомним, что в 2021 году общественность потрясла новость о смерти оператора Галины Хатчинс и ранении режиссера Джоэла Соуса. Тогда Алек являлся одним из продюсеров и актеров. Во время съемок произошел выстрел из оружия, которое было заряжено боевыми патронами, хотя Болдуин думал, что там пусто. Жюри присяжных признало оружейницу проекта Ханну Гутьеррес-Рид виновной в случившемся. Но долгое время публика обсуждала, что к случившемуся причастен сам Болдуин.

Ранее мы писали о том, что актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в убийстве оператора.