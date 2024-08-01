Леонардо Ди Каприо заметили на яхте с новой возлюбленной

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел время на яхте вместе с молодой возлюбленной Витторией Черетти и лучшим другом, актером Тоби Магуайром. Фотографии с отдыха публикует зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, 49-летний Лео обнимался с 26-летней избранницей и загорал на верхней палубе. После его друг катался с ней по волнам на гидроцикле. Звезда не стал присоединяться к активностям, а просто наслаждался хорошей погодой. В какой-то момент его девушка устроила прогулку по яхте, похваставшись стройной фигурой в купальнике.

Напомним, что Ди Каприо встречается с дочерью дизайнера Франчески Лаццари. Итальянка Виттория давно и успешно работает моделью, уже успев посотрудничать с такими брендами, как Alexander McQueen и Versace.

Неизвестно, когда именно начались отношения актера с молодой красавицей, но впервые их заметили в 2023 году на премьере его фильма «Убийцы цветочной луны» в рамках Каннского кинофестиваля. Потом они перестали скрываться и уже появлялись в общественных местах за руку. Первые поцелуи фанаты заметили на вечеринке в честь Хэллоуина, позже они также вместе появились на праздновании дня рождения Леонардо.

В соцсетях шутят, что Черетти смогла опровергнуть слухи о том, что Ди Каприо встречается с девушками, которые младше 25 лет. Модели сейчас 26, но у них все хорошо.

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