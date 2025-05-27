«Анджелина боится»: почему Джоли экстренно просит Питта о перемирии

Актриса Анджелина Джоли просит бывшего мужа Брэда Питта о перемирии. Как сообщает источник из окружения знаменитостей, звезда боится за свое здоровье из-за стресса. Об этом пишет Radar Online.

После восьми лет изнурительных судебных баталий звезды официально развелись в конце 2024 года. Однако мирной жизни не получилось: экс-супруги продолжают сражаться за французскую винодельню Château Miraval. Но теперь, похоже, Джоли готова прекратить войну — и на то есть серьезные причины.

По данным инсайдеров, Джоли всерьез обеспокоена тем, что постоянный стресс из-за судов может спровоцировать тяжелые болезни, включая рак.

«Анджелина боится, что негативная энергия вызовет смертельные заболевания, в том числе рак. Она отправила Брэду сообщения через посредника с просьбой о перемирии. Она хочет жить дальше», — поделился анонимный источник.

Звезда не понаслышке знает, что такое онкологические заболевания. В 2013 году она перенесла профилактическую двойную мастэктомию после того, как врачи оценили ее шансы заболеть раком груди в 87%. Ее мать, Маршелин Бертран, скончалась от рака яичников в 2007-м.

Джоли мечтает о спокойствии и даже планирует переехать в Колумбию. Однако пока ее младшие дети — Нокс и Вивьен — не достигли 18 лет, она не может покинуть США без согласия Питта.

Брэд, в свою очередь, надеется наладить отношения с детьми.

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