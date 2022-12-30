По Меган не тоскуют: в королевской семье ожидается пополнение

В последнее время все внимание приковано к королевской семье, и виной этому является скандальный фильм Меган Маркл и принца Гарри, в котором они без стеснения совести раскрыли семейные тайны. Поговаривают, после подобного поступка титулованные родственники стали избегать всякого упоминания о Сассекских. Так, например, недавнее обращение Карла 3 к жителям страны сопровождалось снимками членов семьи, но изображений с Меган и ее супругом не было. К слову, представители королевского двора не так сильно расстроены отречением Сассекских, ведь совсем скоро их отсутствие станет совсем незаметным. Так, сообщается, что младшая внучка Елизаветы 2 снова беременна.

О радостной новости проинформировала зарубежная пресса. В последнее время принцессе Евгении было трудно скрывать свое интересное положение. Внимательную публику не проведешь: на недавнем мероприятии все заметили, как округлилась фигура девушки и она прикрывала свой живот характерным жестом.

Напомним, что в феврале 2021 года внучка Елизаветы 2 родила первенца - сына Августа.

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