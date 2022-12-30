«Очень молода»: источник раскрыл секреты отношений Ди Каприо с новой возлюбленной

В последнее время личная жизнь Леонардо Ди Каприо находится под пристальным наблюдением. Дело в том, что почти каждую неделю любвеобильного актера видели на свидании с новой избранницей. Среди объектов его внимания была замечена даже Джиджи Хадид. Поговаривают, что на сегодня мужчина сделал свой выбор и пытается построить отношения с 23-летней Викторией Ламас. Отец модели дал новое интервью, в котором рассказал об отношениях дочери с Лео.

По словам Лоренцо Ламаса, его дочь без ума от своего избранника. Заботливый папа посоветовал Виктории не строить иллюзий, а наслаждаться этими отношениями, пока они есть. «Я сказал ей, чтобы она берегла свое сердце, потому что она очень молода. Еще я запретил ей отправляться в трансатлантические круизы с ним», — высказался мужчина.

Также отец девушки добавил: он очень счастлив за свою дочь. Лоренцо заявил, что у Виктории давно не было серьезных отношений, а от заботы и внимания актера она преобразилась в лучшую сторону.

«Я думаю, что они встречались в прошлом месяце. Не уверен в обстоятельствах, но это то, что она сказала. У нее большое сердце, и она склонна свободно отдавать его», — резюмировал Ламас.

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