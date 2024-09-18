По игре The Sims собираются снять фильм при участии Марго Робби

По компьютерной игре The Sims планируют снять полнометражный фильм. Об этом пишет Variety.

Студия Amazon MGM подтвердила информацию о разработке полнометражной адаптации игровой франшизы. Подробности сюжета картины в настоящий момент держатся в тайне.

При этом известно, что режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон сериала «Локи». В списке продюсеров проекта значится звезда «Барби» Марго Робби.

Напомним, The Sims — компьютерная игра в жанре симулятора жизни, разработанная компанией Maxis и изданная Electronic Arts. Видеоигра предоставляет пользователям возможность создавать виртуальных персонажей (симов), которые живут своей жизнью, взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром, и управлять ими.

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