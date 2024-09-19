«По больному месту»: Лопес назвала Аффлека плохим любовником и готова спеть об этом

Певица Дженнифер Лопес назвала Бена Аффлека плохим любовником после новостей о разводе супругов. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Пара не смогла мирно расстаться, а за их отношениями следит весь мир. Выяснилось, что Лопес хочет посильнее задеть бывшего, которого «ставила на пьедестал». Если раньше женщина нахваливала его умения, то теперь планирует заявить, что Бен на самом деле был «эгоистичным и примитивным любовником».

«Она расстроена, что написала о нем откровенные тексты [песни]. Она готова написать песню о расставании, которая ударит Бена по больному месту, особенно в плане его навыков в постели», — рассказал инсайдер изданию.

Журналисты предполагают, что Дженнифер задумается о написании мемуаров о личной жизни, как это сделали ее коллеги, одна из которых – Бритни Спирс. Бен тем временем не комментирует проблемы с браком, а на снимках папарацци выглядит счастливым.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

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