ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 сентября 2024, 18:49
1 мин.

«Девичник»: Риз Уизерспун показала кадры с Энистон и Дерн на премии «Эмми»

Актриса Риз Уизерспун устроила девичник с Энистон и Дерн на премии «Эмми».
«Девичник»: Риз Уизерспун показала кадры с Энистон и Дерн на премии «Эмми»

© Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса Риз Уизерспун рассказала о встрече с Дженнифер Энистон и Лорой Дерн на церемонии вручения премии «Эмми» и назвала событие «Девичником». Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Звезда фильма «Блондинка в законе» посетила церемонию в роскошном платье и выглядела счастливой в окружении коллег. Она снялась вместе с актрисой из «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон и режиссером Мими Ледер. Риз была рада встрече, так как много работала вместе с женщинами.

На одном из фото подруги позировали за столиком, а на другом блондинка сделала селфи в зеркале с Лорой Дерн. Также она опубликовала видео, на котором шла по коридору в своем платье Dior без бретелек с нежными цветочными деталями на лифе и фатиновой юбке.

«Девичник»: Риз Уизерспун показала кадры с Энистон и Дерн на премии «Эмми»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Девичник на "Эмми"» – подписала снимки актриса.

Ранее мы писали о том, что 20-летний сын Риз Уизерспун дебютирует в кино с голливудской звездой. Дикон сыграет одну из главных ролей в фильме «Четверо детей заходят в банк».

Также стало известно о том, что модель Елена Перминова посетила модный показ в облегающем платье и сапогах. Внешний вид блондинки вызвал восторг у публики.