«Девичник»: Риз Уизерспун показала кадры с Энистон и Дерн на премии «Эмми»

Актриса Риз Уизерспун рассказала о встрече с Дженнифер Энистон и Лорой Дерн на церемонии вручения премии «Эмми» и назвала событие «Девичником». Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Звезда фильма «Блондинка в законе» посетила церемонию в роскошном платье и выглядела счастливой в окружении коллег. Она снялась вместе с актрисой из «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон и режиссером Мими Ледер. Риз была рада встрече, так как много работала вместе с женщинами.

На одном из фото подруги позировали за столиком, а на другом блондинка сделала селфи в зеркале с Лорой Дерн. Также она опубликовала видео, на котором шла по коридору в своем платье Dior без бретелек с нежными цветочными деталями на лифе и фатиновой юбке.