«Девичник»: Риз Уизерспун показала кадры с Энистон и Дерн на премии «Эмми»
© Jordan Strauss/Invision/East News
Актриса Риз Уизерспун рассказала о встрече с Дженнифер Энистон и Лорой Дерн на церемонии вручения премии «Эмми» и назвала событие «Девичником». Она поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
Звезда фильма «Блондинка в законе» посетила церемонию в роскошном платье и выглядела счастливой в окружении коллег. Она снялась вместе с актрисой из «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон и режиссером Мими Ледер. Риз была рада встрече, так как много работала вместе с женщинами.
На одном из фото подруги позировали за столиком, а на другом блондинка сделала селфи в зеркале с Лорой Дерн. Также она опубликовала видео, на котором шла по коридору в своем платье Dior без бретелек с нежными цветочными деталями на лифе и фатиновой юбке.
«Девичник на "Эмми"» – подписала снимки актриса.
Ранее мы писали о том, что 20-летний сын Риз Уизерспун дебютирует в кино с голливудской звездой. Дикон сыграет одну из главных ролей в фильме «Четверо детей заходят в банк».
Также стало известно о том, что модель Елена Перминова посетила модный показ в облегающем платье и сапогах. Внешний вид блондинки вызвал восторг у публики.