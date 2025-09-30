«Либо она снимается, либо он в туре»: что стало причиной расставания 58-летней Николь Кидман с мужем

Голливудская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Пара могла распасться из-за отсутствия близости. У 58-летней звезды и 57-летнего музыканта были слишком разные графики, передает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Источник сообщил, что Урбан практически не виделся со своей возлюбленной. То у Николь были съемки, то Кит находился на гастролях. В таком виде пара не могла существовать дальше. Тем не менее по информации инсайдера, еще есть надежда, что звездный союз, основанный на любви, не распадется.

«Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара», — написали американские СМИ.

Инициатором расставания, по предварительным данным, был Кит Урбан. Музыкант и актриса перестали жить вместе еще летом этого года.