Плюс-сайз певица Lizzo снялась в костюме препарата для лечения диабета «Оземпик»

Американская певица размера плюс-сайз Мелисса Вивиан Джефферсон, выступающая под псевдонимом Lizzo, примерила костюм препарата для лечения диабета «Оземпик». Звезда после слухов о его приеме устроила фотосессию в необычном наряде и опубликовала кадры в соцсетях.

36-летняя исполнительница выбрала костюм для вечеринки по случаю Хэллоуина. Она примерила наряд, который напомнил коробку популярного среди худеющих препарата. Вокруг него ходит много слухов, а некоторые называют его опасным. Многих ранее «тучных» звезд при этом обвиняют в приеме «Оземпика». В это число входит Адель, Кристина Агилера и сама Lizzo.

Рэперша решила посмеяться над слухами и выбрала такой костюм. Она была в огромной «коробке», которую перетянула на талии желтой сантиметровой лентой. В руках у звезды был фейковый кусок пиццы.

Знаменитость опубликовала в соцсетях кадры, на которых видна надпись на костюме: «Нужна любовь к себе? Попробуйте Lizzo! Избавьтесь от чувства вины, обретите уверенность. Побочные эффекты — улыбка на лице и бодрость в походке».

Напомним, что рэперша объясняла свое похудение тем, что просто питается блюдами с высоким содержанием белка.

Ранее мы писали о том, что Адель разрыдалась, когда увидела неизлечимо больную Селин Дион на своем концерте.