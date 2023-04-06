Плюнула на Елизавету: жена Карла III Камилла присвоила себе новый титул

Совсем скоро состоится коронация Карла III, которую обсуждает весь мир. На днях Букингемский дворец представил образец приглашения на мероприятие, которое сразу же вызвало споры в Сети. Поклонники обвиняют семью в том, что они предали память покойной Елизаветы.

Церемония коронации короля Великобритании пройдет в Лондоне 6 мая 2023 года. На торжественной церемонии будут присутствовать члены королевской семьи, аристократы и первые лица государства. Об этом пишет «7Дней.ru».

В Сети обсуждают не гостей, а приглашение, которое уже показали публике. Эскиз был разработан иллюстратором Эндрю Джеймисоном. Оригинал он нарисовал от руки, но для массового производства использовали печатный станок.

На рисунке изображен древний герой британского фольклора – Зеленый человек. Он символизирует весну и перерождение, а также олицетворяет начало правления нового монарха. Джеймисон украсил документ большим количеством зашифрованных символов правления нового монарха.

Но поклонники обратили внимание не на это, а на то, как была указана в приглашении жена монарха. Ее назвали «королевой Камиллой».

Многим это показалось чересчур, ведь она должна носить титул королевы-консорта. Британцы считают, что члены семьи слишком быстро предали память Елизаветы II. Некоторые считают, что должен был пройти хотя бы год со смерти «истинной королевы» и только тогда можно было ставить на ее место другую особу. Напомним, что Елизавета умерла 8 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что жене Карла III Камилле на церемонии дадут поношенную корону. Скоро состоится важное для королевской семьи событие – коронация Карла III, которая назначена на 6 мая. Его супруга Камилла тоже примерит корону, только ей впервые в истории достанется бывшая в использовании. Об этом пишет The Guardian.