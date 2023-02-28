Царские замашки: родственник Карла III ввел новую плату для местных жителей

Троюродный брат короля Карла III лорд Ивар Маунтбеттен решил брать плату с местных жителей за выгул собак на территории его поместья. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Если кто-то захочет гулять с собакой по территории поместья лорда в церемониальном графстве Девон, то должен будет выплачивать по 60 фунтов стерлингов в год.

«Рост стоимости жизни и операционных расходов в последние 12 месяцев означает, что наши обязательства по содержанию, уходу и управлению взлетели куда выше суммы, которую могут обеспечить кофе, кексы и общинные мероприятия», — говорится в его заявлении в местной газете.

Ивар добавил, что для жителей вход в оранжерею и парковую зону останется открытым каждый день, но для этого им придется поддержать его финансово «немного больше». По словам местного жителя, обитатели окрестностей не обрадовались такой инициативе.

«Одно дело — взимать плату за однодневных путешественников, но совершенно другое — эксплуатировать тех, кто составляет ядро аудитории. Не думаю, что люди будут платить», — сказал собеседник Daily Mail.

Он также добавил, что парк лорда Маунтбеттена даже не слишком удобен для выгула собак. Четвероногих друзей приходится держать на поводке из-за оленей, которые ревут вдалеке, и водоплавающих птиц в озере.

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