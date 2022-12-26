Плохая мать: Кейт Миддлтон рискует здоровьем своих детей

В Великобритании царит атмосфера празднования Рождества. Жители ходят друг к другу в гости, этим же занимаются и члены королевской семьи. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон вместе с детьми сняли на прогулке по Сандрингему. Британцы удивились, когда увидели наряды детей. Они раскритиковали принцессу Уэльскую и назвали ее плохой матерью.

Папарацци запечатлели не только звездных супругов, но и их детей: Джорджа, Шарлотту и Луи. Для самого младшего члена семьи это было дебютное появление на публике во время посещения праздничной службы.

Кейт была в элегантном приталенном пальто, шляпке, в сапогах и перчатках. Уильям примерил стильный костюм с галстуком, а сверху тоже надел пальто. А вот вид детей вызвал у пользователей Сети множество вопросов. Дело в том, что старший наследник Джордж был в костюме без пальто, Шарлотта была без шляпки и перчаток, а Луи шел с голыми ногами – в шортах и гольфах. Многие посчитали, что родители рискуют здоровьем наследников, раз вывели их в таком виде холодным декабрьским утром.

Поклонники королевской семьи написали множество негативных комментариев в их адрес. Под фото большинство обвиняли Кейт в том, что она плохая мать и рискует здоровьем наследников.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон напомнил, что, согласно королевскому дресс-коду, до достижения определенного возраста все принцы должны носить шорты. Но пользователи Сети все равно считают, что Миддлтон могла нарушить традицию и одеть ребенка потеплее.

Ранее мы писали о том, как Кейт Миддлтон дала под дых Меган Маркл.