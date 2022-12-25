Кейт Миддлтон дала под дых Меган Маркл: раскрыты неожиданные подробности

Кейт Миддлтон и Меган Маркл находятся в напряженных взаимоотношениях после документального фильма, в котором принц Гарри и его супруга раскрыли тайны жизни королевской семьи.

Так, публике намекнули, что Уильям не испытывает счастье в браке. Его союз с Кейт Миддлтон – просто фикция. Также принц Гарри рассказал об обязанности мужчин жениться на девушках, отвечающих шаблонам и взглядам вышестоящих. Чувства играют второстепенную роль.

Сами же британцы сомневаются в правдивости слов принца Гарри. Проведенный таблоидом Express.co.uk опрос показал, что публика считает брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма искренним и построенным на любви. Второе место отвели королю Карлу III и королеве Камилле. Меган Маркл явно получила под дых. Ее брак занял бронзу.