Королева Камилла блистала на приеме в красном платье и тиаре в русском стиле

Королева Камилла блистала на мероприятии в Букингемском дворце - для приема в честь визита эмира Катара она выбрала красное платье из бархата и тиару в русском стиле. Украшение в виде кокошника принадлежало умершей Елизавете II.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

По его информации, аксессуар был подарком принцессе Уэльской Александре. Она говорила, что в честь серебряной свадьбы хотела бы получить тиару-кокошник, как у российской императрицы Марии Федоровны.

Камилла была на мероприятии с мужем - королем Карлом III. Она чувствовала себя прекрасно.

Неожиданными гостями на приеме стали футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория. Информацию об их визите до последнего не разглашали.

Ранее сообщалось, что Миддлтон окончательно вернулась к своим обязанностям.