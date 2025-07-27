Племянница Николь Кидман уехала в Лондон в поисках работы. Об этом сообщает Леди Mail.

Племянница Николь Кидман Люсия Хоули рассказала о переезде из Австралии в Великобританию. 26-летняя родственница знаменитости просит, чтобы ее кто-нибудь нанял на работу. Свой переезд Хоули назвала «полностью безрассудным решением».

«Мое тело буквально отвергает мысль о переезде за границу и одновременно о безработице», — заявила она.

По словам Хоули, она на протяжении полугода пыталась найти работу, но сталкивалась с отказами. В итоге она поняла, что ей больше нечего делать в Сиднее.

Племянница Кидман рассказала, что ей было непросто прощаться с родственниками.

«Еще тяжелее было прощаться с моей семьей. Я целовала своих младших братьев сквозь потоки слез», — объяснила она.

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