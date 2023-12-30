«Платья больше нет»: Бритни Спирс пожаловалась на ограбление

Бритни Спирс заявила, что у нее украли любимое платье. Певица поделилась этой новостью с подписчиками в соцсетях.

Девушка выложила в свой микроблог видеоролик. Перед камерой она предстала в голубом платье, украшенном бисером. Бритни дополнила свой образ распущенными волосами и ярким макияжем.

Как оказалось, 31 марта артистка была в этом платье в Мексике. Она хотела взять наряд с собой в Лас-Вегас, однако вещь пропала вместе с некоторыми другими элементами гардероба.

«Сейчас этого платья больше нет в моем чемодане, как и нового черного блейзера, который я купила вчера вечером! А вы тоже ненавидите, когда ваши вещи пропадают, а люди говорят: «Вас ограбили», не переставая при этом улыбаться», – посетовала звезда.

Фанаты Спирс выразили свое искреннее сожаление по поводу пропажи.

«Бедная Бритни, все время с ней что-то происходит», «Интересно, точно ли было ограбление?» – комментируют пользователи Сети.

При этом совсем недавно СМИ обсуждали выпуск нового альбома Бритни Спирс. Впервые за восемь лет затишья девушка решила вновь заняться творчеством.