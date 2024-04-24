Кейт Миддлтон получила уникальную награду от Карла III

Карл III вручил больной раком Кейт Миддлтон награду Орден Кавалеров Почета. Король выделил принцессу, и она стала единственным членом королевской семьи, кто получил уникальную награду. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт была удостоена этой награды за многолетнюю государственную службу. Она занимается делами уже 13 лет, с того момента как вышла замуж за принца Уильяма. Отмечается, что решение о вручении Ордена принимал не только Карл III, но и кабинет министров.

До этого Ордена Кавалеров Почета были удостоены телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Джуди Денч, артист Иэн Маккеллен, писательница Джоан Роулинг, актриса Мэгги Смит, музыкант Пол Маккартни и другие известные личности.

Напомним, что в последнее время о Кейт Миддлтон появляются тревожные новости. После госпитализации появилась информация о том, что женщине провели операцию и выявили рак. Но представители не стали раскрывать точный диагноз и методы лечения. На некоторое время принцесса пропала из поля зрения публики, чем заставила всех беспокоиться о себе. Ей пришлось выйти на связь и объявить о серьезной болезни. Но пользователи Сети до сих пор думают, что видео было сделано с помощью нейросетей, а саму женщину где-то скрывают.

Королевский эксперт Кэмерон Уокер предположил, что Миддлтон может посещать публичные мероприятия и выйдет в свет этим летом.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям пообещал заботиться о больной раком Кейт Миддлтон.