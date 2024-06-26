Плакала и кричала от боли: в Сети появились душераздирающие кадры неизлечимо больной Селин Дион
© NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
18 июня канадская певица Селин Дион презентовала в Нью-Йорке документальный фильм «Я — Селин Дион». Картина рассказывает о том, как звезда столкнулась с синдромом мышечной скованности и начала с ним бороться. В картине есть кадры, на которых исполнительница страдает и кричит от боли.
На душераздирающих кадрах, опубликованных Daily Mail, Селин плачет от боли. В это время артистке помогают врачи — они пытаются облегчить страдания 56-летней знаменитости и успокаивают ее.
Недуг у певицы выявили в 2022 году. Из-за него она перестала появляться на публике и начала вести затворнический образ жизни. Творческая пауза начала плохо сказываться на психологическом здоровье Дион. Поэтому знаменитость решила не молчать и рассказать о редком заболевании и методах борьбы с ним.
На премьере фильма артистка не смогла сдержать слез. Отдельно она поблагодарила своего лечащего врача и режиссера фильма.
«Спасибо всем вам от всего сердца за то, что стали частью моего жизненного пути. Этот фильм — моё любовное письмо ко всем вам», — сказала звезда.
Премьера фильма на стриминговых платформах состоялась 25 июня.
По информации оисточников, в конце июля звезда все же выйдет на сцену. Отмечается, что президент Франции лично хочет видеть Селин Дион на открытии Олимпийских игр и готов заплатить ей за выступление 2,3 миллиона фунтов стерлингов из государственной казны.