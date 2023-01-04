Писательница Джоан Роулинг близка к разорению

Автор бестселлера и создательница культовой вселенной «Гарри Поттера» стремительно превращается в объект насмешек со стороны прогрессивного европейского истеблишмента.

Известно, что за прошлый год писательница сумела заработать больше 35 000 000 фунтов.

Однако, чистую прибыль романистка оценивает всего в 18 000 00, что, в свою очередь, гораздо меньше, чем позапрошлых годах.

Как ни странно, связано это скорее всего с тем, что Роулинг за последнее время не раз подвергалась критике со стороны ЛГБТ-сообщества.

Она принципиально отказывалась поддерживать соответствующие движения и слишком часто для светской персоны публично критиковала однополые браки.

Продажи ее книг серьезно начали падать ещё в 2016-м, когда Джоан на открытой конференции заявила, что с её авторской точки зрения, трансгендеры - это переодевшиеся в юбки мужчины.

Кстати, популярность книг про становление молодого волшебника однажды чуть не привела мир к экологической катастрофе.