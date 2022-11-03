Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять носки на могиле Добби

Сотрудники благотворительной организации National Trust Wales (NTW) выступили с официальным обращением к фанатам «Гарри Поттера».

Экологи потребовали прекратить паломничество к месту, где по сюжету романа был похоронен домовой эльф Добби.

Сообщается, что так как символом свободы для фэнтезийного персонажа был какой-либо предмет одежды хозяина, каждый уважающий себя поклонник произведений Роулинг считал своей обязанностью принести и возложить на могилу Добби носок.

Из-за большой фан-базы романов про волшебника Гарри Поттера за несколько лет лет пляж Фрешуотер-Уэст в Уэльсе, где снимали сцену гибели домового эльфа, превратился в кладбище носков.

Сотрудники NTW попросили поклонников франшизы прийти в себя и подумать о чистоте окружающей среды.

ФОТО: T.me